Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye Yüzyılı'nda Lider Bir Türkiye Var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye Yüzyılı'nda artık askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento, demir çelik üretiminde Avrupa'da birinci olan bir Türkiye var." dedi.

Bakan Kacır, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) işbirliğinde Adana Sanayi Odası Model Fabrika Merkezi'nde düzenlenen "Model Fabrika ve Kalkınma Merkezi Projeleri Açılış Töreni"nde, kente bugün yeni projeler ve eserler kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Kültürüyle, tarımıyla, üretimiyle, zengin mutfağıyla Adana'nın kendileri için ayrı bir değere sahip olduğunu belirten Kacır, kentin kendileri açısından önemini anlattı.

Kacır, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve liderliğinde, tüm alanlarda asırlık projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'imizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi belirledik, 22 yıldır içeride ve dışarıda bize istikamet belirlemeye, hudut çizmeye kalkanlara karşı her zaman dik durduk, bileğimizi büktürmedik. Milletimize sevdamız, eser ve hizmet üretme noktasındaki kararlılığımız ilk günkü kadar taze. Gönlümüzde, yüreğimizde sadece millete hizmet aşkı var. Bu aşkla, Türkiye Yüzyılı'nda gece gündüz durmadan, duraksamadan, yorulmadan, bir an bile yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda artık askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento, demir çelik üretiminde Avrupa'da birinci olan bir Türkiye var. 22 yıl içinde organize sanayi bölgelerinin sayısını 192'den 361'e çıkaran, OSB'lerde üretimde olan sanayi alanlarının sayısını 11 binden 58 bine, istihdamı 415 binden 2,6 milyona yükselten bir Türkiye var."

Üretimi, ekonomisi, sanayisi, teknolojik altyapısı her geçen gün gelişen, büyüyen bir Türkiye olduğunun altını çizen Kacır, 81 ili hiçbir ayrım yapmadan, baştan başa eser ve hizmet siyasetiyle buluşturduklarını, buluşturmaya da devam ettiklerini anlattı.

Adana'ya yapılan yatırımlar

Yurt sathına yaydıkları büyüme ve kalkınma hamlelerini hız kesmeden Adana'da da gerçekleştirdiklerini ifade eden Kacır, "Kadim diyar, bereketli toprakların şehri Adana'mızı, sanayisiyle, üretimiyle, nitelikli insan kaynağıyla desteklemeye devam ediyoruz. Son 22 yılda düzenlediğimiz 2 bin 470 yatırım teşvik belgesiyle şehrimizde 463 milyar liralık yatırımın ve 74 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Adana'da 35 bin KOBİ'ye 4,7 milyar lira destek sağlayarak büyüme ve kalkınma yolculuğunun başat aktörü KOBİ'lerimize can suyu olduk. Ülkemizde sanayinin öncü şehirlerinden Adana'ya 2 organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde 30 bin ilave istihdam oluşturduk." dedi.

Bakan Kacır, bir süredir faaliyetini sürdüren ve resmi açılışını bugün gerçekleştirdikleri Adana Sanayi Odası Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'yle işletmeleri ve iş güçlerini, yenilikçi teknolojiler ve yalın üretim yöntemleriyle buluşturduklarını kaydetti.

Yaklaşık 65 milyon lira yatırımla kurulan tesiste, çalışanlara gerçek bir üretim ortamında yeni üretim tekniklerini deneyimleme, işletmelere de operasyonlarını mükemmelleştirme imkanı sunduklarını anlatan Kacır, "İşletmelerin su ve enerji verimliliklerini artırmak üzere danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, yenilikçi çözümler üretebilen ve dijital dönüşümü kendi lehine kullanabilen bir iş gücü ve işletme yapısı inşa ediyoruz." diye konuştu.

Adana'da AR-GE odaklı projelere 1 milyar 700 milyon lira destek

Model fabrikalardan destek alan işletmelerin verimliliklerinde ve üretimlerinde gördükleri kayda değer artışların kendilerini memnun ettiğinin altını çizen Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah model fabrikamızın örnek çalışmaları ve oluşan farkındalıkla bu altyapıdan yararlanan firmalarımızın sayısı günden güne daha da artacak. İşletmelerimiz daha rekabetçi ve daha verimli bir yapıya kavuşacak. Tabii arzumuz model fabrikamızdan daha fazla işletmemizin yararlanması ve model fabrika etrafında yeni iş fikirlerinin ve inovatif düşüncenin yeşerdiği bir ekosistemi de hep birlikte inşa etmek. Adana ve çevresinde son yıllarda Bakanlığımız destekleriyle önemli bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi kurduk. Şehrimizdeki 1 teknopark, 12 AR-GE ve 8 tasarım merkezinde yürütülen AR-GE odaklı projelere bugüne dek 1 milyar 700 milyon lira destek sağladık. Önümüzdeki dönemde model fabrikamızın bu altyapıyla işbirliğini güçlendirecek adımların destekçisi olacağız. KOSGEB, Çukurova Kalkınma Ajansımızın model fabrikamızla daha yakın çalışmasını sağlayacağız. Model fabrikayı işletmelerimizin yalın üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek bir cazibe merkezi haline getireceğiz."

Kacır, bugün aynı zamanda Çukurova Kalkınma Ajansı eliyle Adana'ya kazandırdıkları bilim ve teknolojiden AR-GE'ye, altyapı geliştirmeden kültür turizme, gastronomiden kadın istihdamına geniş yelpazede 22 önemli projenin de açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ülkenin stratejik boru hatlarının kesişim noktasında yer alan Adana'da, Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi kurduklarını belirten Kacır, bu merkezde mevcutta ithal ettikleri kimya ürünlerinin ülkede üretimi için AR-GE çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Kacır, gelecek dönemde Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi başta olmak üzere Adana'ya kazandıracakları yeni yatırımlarla hem ülkenin cari açığını azaltacak hem de Adana'yı Türkiye'de kimya sektörünün başkenti haline getireceklerini, kurdukları bu altyapının üniversite sanayi işbirliğini güçlendirerek yeni yatırımlar için çarpan etkisi oluşturacağını anlattı.

Bakan Kacır, Tepebağ Sokakları Hayata Dönüyor projesiyle, Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi ve Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması Projesi ile ilgili de bilgiler verdi.

"Gerçek belediyeciliğe olan hasreti dindirelim"

Adana'ya gerçek belediyeciliğin, eser ve hizmetlerini kazandırmak için sabırsızlandıklarını kaydeden Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelin 31 Mart'ta Adana'da gerçek belediyeciliğe olan hasreti dindirelim. Adana gerçek belediyecilikle, projelerle, eserlerle buluşsun, Türkiye Yüzyılı'nda yoluna güçlü adımlarla devam etsin, Adana'nın yıldızı daha da parlasın. Biz, tarımın, bereketin, yüreklerimizi ısıtan güneşin şehri Adana'yı gönülden seviyoruz, bu şehrin yiğitliğini, cesaretini, bu kadim şehrin söz konusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz. İnanıyoruz ki inşallah Adana 31 Mart'ta tercihini, yüreği sadece vatana ve millete hizmet aşkıyla yananlardan yana kullanacak, emanet ehil olana teslim edilecektir."

Vali Yavuz Selim Köşger de Adana'nın stratejik konumu, gelişmiş sanayi ve ticaret altyapısıyla üretim kapasitesinin, uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik açısından önemli avantajlar sağladığını anlattı.

Programda ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Kıvanç ve Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Başkanı Zeynep Kırılmış'ın sunduğu hediyeyi kabul etti, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.