Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır'dan, Vali Pehlivan'a ziyaret - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır'dan, Vali Pehlivan'a ziyaret

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır'dan, Vali Pehlivan'a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kacır ziyarette Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Pehlivan ile makamında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kacır, Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Pehlivan'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Pehlivan da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu Fatih Kacır'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette sanayi ve teknoloji alanları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kacır'a, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hasan Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Rifat Duran, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer eşlik etti.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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