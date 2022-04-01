Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Edirne'de açılışa katıldı

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Uzunköprü ilçesinde kurulacak fabrikanın başvuru ve sistem ofisinin açılışına katıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, ilçeye yapacağı yatırım dolayısıyla iş insanı Nezir Çiçek'i tebrik etti.

Fabrikaların açılmasının mutluluk verdiğini belirten Büyükdede, "Bu yeni yatırımın hem ülkemize hem Uzunköprü'müze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de Uzunköprü'ye önemli kamu yatırımlarının yanında iş insanları tarafından yapılan özel yatırımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Açılışa, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Vali Yardımcısı ve Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut ve iş insanları da katıldı.