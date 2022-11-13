Sanayi ve Enerji İnterneti Fuarı, Çin'in Doğusunda Başladı

2022 Dünya Sanayi ve Enerji İnterneti Fuarı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Changzhou kentinde Cuma günü başladı.

Fuarda, çoğu yeni enerji, sanayi ve enerji interneti ile dijitalleşme konularını kapsayan, toplam 47 milyar yuanlık (yaklaşık 6,6 milyar ABD doları) yatırımı olan 21 önemli projeyle ilgili anlaşmalar imzalandı.

Pazar günü sona erecek fuarda, dijital dönüşüm, yeni enerji sektörü ile yenilikçilik ve start-up konularının ele alınacağı bir dizi zirve düzenlenecek.

Yeni enerjili araçlar (NEV) ve akıllı üretim dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 161 şirkete ait iki yüz ürün, holografik projeksiyon ve dijital ikiz gibi en son teknolojileri kullanarak 10 Aralık'a kadar fuar alanında sanal olarak sergilenecek.

SES 1 (Çince): Li GUANHUA, Li Auto Başkan Yardımcısı:

"NEV'lerin gelişimi Çin ekonomisi için güçlü bir itici güç. Yangtze Nehri Deltası'nın merkezinde yer alan Changzhou, çoğu, kentin çevresinde olmak üzere eksiksiz bir bileşen ve yedek parça endüstrisi yerleşimine sahip. Akıllı sürüş, akıllı kabin ve donanım geliştirme gibi teknolojik yeniliklere daha fazla yatırım yapacağız. Bunlar gelecekte NEV'lerin temel konuları."

SES 2 (Çince): ZHENG JUNYİ, Star Charge'nin kurucularından:

"Star Charge şarjlı pillerden başlayarak, optik depolama, şarj etme ve deşarj etme ve yeşil enerji ticareti gibi bir iş düzeni geliştirdi. Enerji depolama teknolojisindeki gelişimimize dayanarak, Changzhou'daki lityum pil üreten işletmeler ile işbirliğini ilerleteceğiz. Changzhou'da yeni bir enerji sektörünün gelişmesi, burada daha fazla şirket açılmasına yol açacak."

Yeni enerji, NEV sanayi zincirinde 3.400'den fazla işletmenin yer aldığı Changzhou'da önemli bir sektör haline geldi. Kentteki yeni enerji sektörünün çıktı değerinin bu yıl 500 milyar yuanı (yaklaşık 70 milyar ABD doları) aşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)