Tüik: Sanayi Üretimi Aralık 2025'te Yıllık Yüzde 2,1 Azaldı

Güncelleme:
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2025 yılı Aralık ayında Türkiye'de sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azaldı. Madencilik sektörü büyüme gösterirken, imalat sanayi düştü.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi üretimi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

TÜİK, Aralık 2025 Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,9 artış gösterirken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,4 arttı.

Öte yandan sanayi üretimi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 artış kaydetti.

500

