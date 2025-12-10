Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Zayıf Seyreden Emek Yoğun Sektörlere Yönelik Desteklerimizi Artırarak Sürdüreceğiz"

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirirken, "Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi. Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 arttı.