SANAYİ SİTESİNDE PATLAMA, YARALILAR VAR - Haberler

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SANAYİ SİTESİNDE PATLAMA, YARALILAR VAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR 3. Sanayi Sitesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

DİYARBAKIR 3. Sanayi Sitesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı iş yerinde ve çevresinde oluşan hasarla birlikte yaralananlar oldu. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin de çevrede güvenlik önlemi aldığı sanayi sitesinde, enkaza dönen iş yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SANAYİ SİTESİNDE PATLAMA, YARALILAR VAR

SANAYİ SİTESİNDE PATLAMA, YARALILAR VAR

SANAYİ SİTESİNDE PATLAMA, YARALILAR VAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Patlama, Güncel, Haberler

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