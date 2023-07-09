Sanayi sitesinde hurda malzemeler alev alev yandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir hurdacıda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Olayda maddi zarar meydana geldi.
Sanayi sitesinde hurda malzemeler alev alev yandı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi sitesinde bir hurdacıda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Olayda maddi zarar meydana geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Akçaalan Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan bir hurdacıda çıktı. Hurdacıdan dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa surede söndürüldü. Yangın nedeniyle hurda malzemeler kule dönerken, yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Güncel