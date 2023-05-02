Sanayi Sitesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı, 1 gözaltı

Edirne'de Sanayi Sitesi'nde husumetli olduğu belirtilen bir kişi tarafından tabanca ile vurulan Önay Ediz, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE'de, Sanayi Sitesi'nde husumetlisi S.C.E. tarafından tabanca ile vurulan Önay Ediz, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçide meydana geldi. İşletmede çalışan Önay Ediz, iş yerine gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.C.E. ile tartıştı. Tartışma sırasında S.C.E., üzerinde bulunan tabancayla Ediz'e 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Bacakları ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ediz, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan S.C.E., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.