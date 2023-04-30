Sanayi bülbülü... Gündüz sanayide akşamları sahnede hünerini sergiliyor

DENİZLİ - Denizli'de gündüzleri kendine ait iş yerinde araç tamiri yapan genç, akşam ise işyerini kapattıktan sonra da mekanlarda sahne alıyor.

Denizli 3. Sanayi Sitesi'nde tam 16 yıldır motor tamir ustalığı yapan Mehmet Erten, akşamları da çeşitli mekanlarda sahne alarak ekmeğini kazanıyor. Çok sevdiği gitarını motor atölyesinde de bırakmayan Erten, müzik yaparak hem kendine hem de yanında çalışan arkadaşına moral oluyor. Bunalan iş yeri komşuları da Erten'in güzel sesini dinleyerek, rahatlama imkanı buluyor. Sabahtan akşam saatlerine kadar tamirhanesinde hem araç tamir eden hem de müzik yapan Erten, akşam oluğunda diğer işine koşuyor. Mekanlarda solistlik yapan Erten, 15 yıldır da müzik yapıyor. Çeşitli albümleri bulunan Erten, genel olarak pop müzik ya da pop rock müzik yaparak ikinci işinden de ekmeğini çıkarıyor. Erten ara sıra bölgede düzenlenen festivallerde de sahne alıyor. İki işi de severek yaptığın kaydeden Erten'in müşterileri de oldukça durumdan memnun.

"Sabahları sanayideyim ve akşamları sahnede araba tamircisiyim"

Tamirhanede çalışarak genellikle geçimi sağladığını söyleyen Mehmet Erten, "Sabahları sanayideyim ve akşamları sahnede araba tamircisiyim. 2007 yılında başladım. Küçük tamir atölyesinde 15-16 yıldır da aktif olarak sanayide devam ediyorum. Müziğe de 2008 yılında abimin kurduğu bir grup sayesinde başladım. Onlarla birlikte yanlarında yetişe yetişe şimdi aktif olarak profesyonel müzik hayatına devam ediyorum. Çeşitli bistro mekanlarında veya festivallerde sahne alıyorum. Genelde pop ve pop rock tarzı tarzlarda söylerim ama her tarzda da söyleyebilirim" dedi.

"Ara sıra çocuklarımızı getiriyoruz"

Tamirci olarak çalışan Hurşit Özdemir ise "7 senedir sanayi sektöründeyim çalışıyorum. 8 aydır da Mehmet'in yanında çalışmaya başladım. Allah'ın izniyle her gün neredeyse 5-6 klipini hemen hemen dinliyoruz. Kendi severek söylüyor" diye konuştu. Halil Kara da "Her zaman sesinden memnunuz akşamları konser veriyor. Ara sıra çocuklarımızı getiriyoruz. Burada konser verdiriyoruz. Gitar çaldırıyoruz. Konseri tamirhanede de veriyor dışarıda şeylere de gidiyor" şeklinde konuştu. Müşterisi Resul Erdem, "Devamlı arabamızın tamirini arızasını gidermek için Mehmet Beye geliyoruz. Buraya geldiğimizde de bize konser veriyoruz. Sağ olsun severek dinliyoruz" ifadelerini kullandı.