Sanayi Bakanı Kacır'dan OSB Yatırımları Hakkında Bilgilendirme

Sanayi Bakanı Kacır'dan OSB Yatırımları Hakkında Bilgilendirme
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde (OSB) dijital ortamda sunulan yatırım alanlarına ilişkin 3 bin 132 sanayicinin başvurduğunu açıkladı. 169 OSB'de toplam 14,7 milyon metrekarelik 1292 yatırım yeri için büyük bir ilgi olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde ( Osb ) yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicilerin erişimine sunmaya devam ettiklerini belirterek, "169 OSB'de 14,7 milyon metrekarelik 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayicimiz başvurdu." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerdeki yatırım yerlerine yönelik tahsis başvurularına ilişkin bilgi verdi.

OSB'lerin yatırım alanlarını dijital ortamda sanayicilerin erişimine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Uygulamanın ilk 8 ayında OSB'lerdeki yatırım yerlerine büyük ilgi oldu. 169 OSB'de 14,7 milyon metrekarelik 1292 yatırım yeri için 3 bin 132 sanayicimiz başvurdu. 43 OSB'de 28,7 milyon metrekarelik alan için 1085 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ayki ilanla birlikte 119 OSB'de 18 milyon 763 bin metrekarelik 1212 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 27 OSB'de 6 milyon 860 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Sanayicimizin önünü açıyor, üretimin ve istihdamın büyüdüğü güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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