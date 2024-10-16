Sanatta Hayat Var Sergisi Ortaköy'de Açıldı

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen "Sanatta Hayat Var" karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu.

Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen serginin açılışında konuşan İva Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın, projenin ilk etkinliğinde sanatın birleştirici ve ilham verici gücüyle buluşmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Aydın, İva Sanat'ın yeni nesil bir çevrim içi sanat galerisi olma hedefiyle yola çıktığını belirterek, "Bugün ise sanatçıların ve sanatseverlerin birbirlerine ilham verdikleri bir alan oluşturmayı temel alan bu misyonun somut bir yansıması olan 'Sanatta Hayat Var' projesi ile karşınızdayız. İva Sanat'ın dijital platformunda yer alan sanatçılarımızın ilk kez fiziksel olarak buluştuğu karma sergimiz, Türkiye'nin dört bir yanından tam 41 sanatçının birbirinden değerli eserlerini bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.

Sanatın sadece bir ifade biçimi olmadığını, aynı zamanda insanları birleştiren, yeni bakış açıları sunan güçlü bir araç olduğunu dile getiren Aydın, "Önümüzdeki dönemlerde karma sergiler, sanat fuarlarına katılımlar, atölye çalışmaları, söyleşiler ve daha birçok etkinliği hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Kültürel gelişim, toplumun estetik deneyimlere maruz kalmasıyla ilgili"

Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent de sanatın herkese erişebildiği bir noktada çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Günümüzün en temel kavramlarından biri çeşitlilik ve kapsayıcılık. Bu platform sayesinde sanat dünyasında da çeşitliliğin ve kapsayıcılığın artacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Kent, İva Sanat'ın yeteneğini esere dönüştürenler için sürdürülebilir bir kariyer fırsatı sunduğunu vurgulayarak, "Takdir edersiniz ki kültürel gelişim, sadece sanatın belirli bir zümrede olmasıyla değil, toplumun genelinin esasında estetik deneyimlere maruz kalmasıyla, kültürel gelişimlere maruz kalmasıyla ilgili. Bu nedenle eminim ki platform sayesinde sanatın bu şekilde erişilebilir olması sayesinde sanatseverlerin de sayısı gittikçe artacak." dedi.

Kent, özellikle genç sanatçılar, sanat dünyasında kendilerine yer bulmakta çeşitli engellerle karşılaşan gençler için İva Sanat Platformu'nun son derece kıymetli bir girişimi olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayat Holding'in sanat alanındaki ilk sosyal yatırımı olma özelliğini taşıyan proje kapsamında yaklaşık 120 eserin bulunduğu karma sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.