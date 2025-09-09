Sanatta Hayat Var Sergisi İkinci Kez Sanatseverlerle Buluşuyor

İva Sanat, Hayat Holding ve Hayat Finans işbirliğiyle düzenlenen "Sanatta Hayat Var" sergisi, 7 Ekim'de Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ikinci kez sanatseverlerle buluşacak.

Hayat Holdingden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve 41 sanatçının 120 eseri ile yer aldığı sergiyi izleyiciye sunan İva Sanat, 18 Ağustos'ta yaptığı açık çağrı ile sanatçıları 2. karma sergiye davet etti.

Birçok sanatçıyla esere ev sahipliği yapması hedeflenen sergide, genç sanatçılara destek sağlayan bir sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirilecek "Hayattan Art'a Kalan" projesi de hayata geçecek.

Proje kapsamında Hayat Kimya'nın üretim sürecindeki fire nedeniyle ortaya çıkan çeşitli malzemeler, genç sanatçılar tarafından değerlendirilerek özgün bir eser ortaya çıkarılacak.

"Sanat görerek ve mekanda deneyimlenerek anlam kazanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İva Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın, sanatçılara görünürlük kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Sanat, taşıdığı duygular ve köklü geleneği gereği yalnızca dijital ortamda değil, aynı zamanda dokunarak, görerek ve mekanda deneyimlenerek anlam kazanıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda, Hayat Holding ve Hayat Finansın sanatı erişilebilir kılmaya yönelik kıymetli desteği bu projede de yine bizimle. Onların katkısıyla yalnızca daha fazla sanatçıyı görünür kılmakla kalmıyor, aynı zamanda daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir üretim ortamı yaratma şansı buluyoruz." ifadesini kullandı.

İmkanı olan ya da olmayan her sanatçıya eserlerini sergileyebilecekleri bir alan açmayı ve onları izleyiciyle buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Aydın, ilk sergide 2 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını vurguladı.

"Sanatın erişilebilir olması bizim için çok değerli"

Hayat Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent ise sanatın toplumsal dönüşümün en güçlü araçlarından biri olduğuna işaret ederek, "Hayat Holding olarak 'Nesiller Boyu Fayda' yaklaşımımızla, tüm ürün ve hizmetlerimizle global ölçekte milyonlarca eve giriyor, insana dokunuyoruz. Nitelikli ürün ve hizmetlere herkesin erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sanatın da erişilebilir olması bizim için çok değerli." görüşünü paylaştı.

İVA Sanat platformunun sanatı ve sanatçıyı dijitalde buluşturduğunu ifade eden Kent, "Bu yıl ayrıca, sürdürülebilirliğin sanatla buluşmasına vesile olan 'Hayat'tan Art'a Kalan' projesini sanatseverlerle buluşturuyoruz. Böylece ileri dönüşüm sayesinde endüstriyel atık potansiyelini kaynağında sanat eserine dönüştürerek hem sanatçıların üretimlerine alan açmayı hem de sürdürülebilirliğe sanatın diliyle katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.