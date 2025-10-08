Sanatta Hayat Var: II. Karma Sergi Ortaköy'de Açıldı

İVA Sanat'ın düzenlediği "Sanatta Hayat Var: II. Karma Sergi"si Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açıldı.

İVA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle gerçekleştirilen sergide, 48 sanatçının farklı disiplinlerde üretilmiş 100'ü aşkın eseri yer alıyor.

Üniversiteli genç sanatçıların "Art'a Kalan" projesi kapsamında ürettiği "Filizlenmek" adlı çalışma da "sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm" temasıyla sergide izleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Art'a Kalan" projesi, üretim süreçlerinden arta kalan materyalleri sanatın yaratıcılığıyla yeniden şekillendiriyor. Hayat Kimya'nın üretim hattından elde edilen malzemelerin dönüştürüldüğü proje kapsamında, Marmara Üniversitesi öğrencileri Altay Nehemya Çelik, Melis İmrağ ve Ayşegül Karababa tarafından "Filizlenmek" adlı enstalasyon hazırlandı.

"58 öğrencinin 17 farklı projeyle katıldığı yarışmada 3 eser finale kaldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, yapılan işbirliğine değinerek, "Geçtiğimiz yıl İVA Sanat Dijital Platformunun ilk fiziksel buluşmasında, ilk karma sergisinde bir araya gelmiştik. O günden bu yana İVA Platformunun günden güne büyüdüğünü, daha fazla sanatçıyı, eseri ve sanatseveri buluşturduğunu görmek Hayat Holding olarak bizi de çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kent, "Art'a Kalan" projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Her geçen gün iklim krizi ile ilgili sayısız haber duyuyor, çeşitli verilerle donatılıyoruz. Hayat Holding'in hızlı tüketim grubu şirketi Hayat Kimya'nın üretim süreçlerinde değerlendirilemeyecek durumda olan malzemeler güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin ellerinde yeniden hayat bulmak üzere projelendirildi. 58 öğrencinin 17 farklı projeyle katıldığı yarışmada 3 eser finale kaldı. Doğanın yeniden var olma gücünü, umudun ve yarınların iyiliğini anlatan 'Filizlenmek' adlı çalışma birinciliğe değer bulundu. Bu vesileyle Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri sevgili Altay, Melis ve Ayşegül'ü canı gönülden tebrik ediyorum."

Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyarete açık

İVA Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın ise İVA Sanat'ın sanatçılara alan açmayı ve sanatın topluma temas eden gücünü görünür kılmayı amaçladığını aktararak, "Bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 48 sanatçıyı bir araya getirdik. Usta isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin de yer aldığı bu sergi, farklı kuşakları ve disiplinleri buluşturuyor. Hayat Holding işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz 'Art'a Kalan' projesi ise sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm temasıyla sanatın dönüştürücü yönünü ortaya koyuyor. Genç sanatçılarımızın bu proje kapsamında ürettiği eser, sergimizin en heyecan verici yeniliklerinden biri." değerlendirmesini yaptı.

Amine Sultan Tan, Ayazma Pınar Bulut, Ayla Seyman, Aytekin Batmaz, Derya Bilgiçyıldırım, Ece Ergin, Ediz Birlikdoğan, Elif Sezgin, Emel Ayvaz, Emin Özdemir, Erman Çobanoğlu, Esra Boztepe, Eyüp Can Yeter, Feyza Tüfekçi, Gizem Aytaç, Gülay Özçelik, Hanife Somaklı, İsmail Haldun Yılmaz, Kübra Dalman, Leyla Vusugi, Mehmet İlhan Gül, Mehtap Büyükbaş, Melis Arslan, Menel Hüzmeli, Mustafa Altuntop, Müeyyet Adaş, Nazmiye Hülya İncaman, Nida Özbenim, Pınar Berkol, Ruhi Resul Aksoy, Sevil Arıkan, Şevket Hakan Üç, Şule Turan Aslan, Vildan Argana, Yunus Özel ve Zeynep İncesaraç'ın eserlerinin bulunduğu sergi, 19 Ekim'e kadar görülebilecek.