Sanatla Dolu Bir Hafta: Etkinlikler ve Konserler

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra, 15-19 Ekim'de "Frieze Sanat Fuarı"na ev sahipliği yapacak. Regent's Park'ta düzenlenecek fuarda, dünyada önde gelen galeriler ve sanatçılar eserlerini sergileyecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 Ekim'e kadar devam edecek "Işık Festivali", Brandenburg Kapısı ve Berlin Katedrali gibi ikonik yapıları, ışık ve video enstalasyonlarıyla renklendirecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, geleneksel Japon kültürünü deneyimlemek isteyenler için 18 Ekim'de Tokyo Büyük Çay Seremonisi düzenlenecek.

Avusturya'daki tarihi Viyana Devlet Operası'nda bugün Bedeich Smetana'nın "Satılmış Nişanlı" operası sahnelenecek. Hafta boyunca ayrıca Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" ve "Cosi fan tutte" operaları da izleyiciyle buluşacak.

Fransa'nın Versay şehrinde bulunan Versay Sarayı'nda yarın "Büyük Dofen (1661-1711)" sergisi ziyarete açılacak.

Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyov'un "Leyla ile Mecnun" operası 19 Ekim'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahnelenecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Philharmonie de Paris'de 15 Ekim'de "Kandinsky: Renklerin Müziği" sergisi ziyarete açılacak.

Konserler

Usta müzisyen Hans Zimmer yarın Almanya'nın Köln, 19 Ekim'de ise Münih kentinde sanatseverlerle buluşacak.

Şef Ahmed El Saedi yönetimindeki Kahire Senfoni Orkestrası klasik Batı müziği ve Mısırlı bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuvarı 19 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'de dinleyiciye sunacak.

Amerikalı müzisyen, şarkı yazarı ve oyuncu Lady Gaga, bugün İsveç'in Stokholm, 19 Ekim'de İtalya'nın Milano şehrinde konser verirken, Katy Perry ise bugün ve yarın İngiltere'nin Londra, 16 Ekim'de Belçika'nın Anvers ve 19 Ekim'de Danimarka'nın Kopenhag kentinde sahne alacak.

"Sting" sahne adıyla bilinen Gordon Matthew Thomas Sumner bugün İsviçre'nin Zürih, yarın Almanya'nın Münih, 16 Ekim'de ise Berlin şehrinde dinleyiciyle buluşacak.

İngiliz müzik grubu Simply Red yarın Norveç'in Oslo, 15 Ekim'de Danimarka'nın Kopenhag, 17 Ekim'de Almanya'nın Hamburg, 18 Ekim'de Leipzig ve 19 Ekim'de Berlin kentinde müzikseverlerle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 13 film izleyiciyle buluşacak.

Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Ansari, Keke Palmer ve Sandra Oh gibi isimlerin rol aldığı, Aziz Ansari'nin ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi "Good Fortune" 17 Ekim'de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Spencer King tarafından yazılan, yönetilen ve yapımcılığı üstlenilen, başrollerinde Hunter Doohan, Lamar Johnson, Aaron Holliday, Matt Gomez-Hidaka, Vinessa Shaw, Liana Liberato ve Sam Jaeger yer aldığı "The Wilderness" ile yönetmenliği ve senaristliği Kelly Reichardt tarafından gerçekleştirilen, başrollerinde Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis, John Magaro, Gaby Hoffmann ve Bill Camp'in yer aldığı "The Mastermind" de aynı tarihte izleyici karşısına çıkacak.

ABD'de ayrıca "Dr. A. P. J. Abdul Kalam", "Yek tasadef sadeh" ve "The Family McMullen" 15 Ekim'de, "Black Phone 2", "Grow", "Truth & Treason", "Urchin", "Falcon Express", "Broken Bird" ve "Wisdom of Happiness" ise 17 Ekim'de vizyona girecek.