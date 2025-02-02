Sanatçılardan Gazze'ye Destek: Ressamlar Farkındalık Yaratmak İçin Bir Araya Geldi

Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda uzuv kaybı yaşayanlara dikkati çekmek için Fatih Belediyesi Ayvansaray Eğitim Birimi'nde resim atölyesi gerçekleştirdi.

AID Uluslararası Doktorlar Derneğinin hazırladığı proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, Yeni Dinamizm, Birlikte Sanat, Engelsiz Gazze ve Zulmü Fırçala Gönüllüsü topluluklar ile birçok sanatçı bir araya geldi.

Tuval üzerine resim, sulu boya, linol baskı gibi çeşitli tekniklerle eserlerin ortaya konulduğu etkinlikte çocuk sanatçılar da yer aldı.

Gazze'ye protez ve ortez desteği verilmesi hedefleniyor

AID Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Yavuz Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir etkinlikle hem çocuklara hem de büyüklere farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Dede, uzun süredir Gazze'de büyük bir katliam yaşandığını hatırlatarak, "Bu katliam neticesinde şu anki verilere göre 17 binden fazla kişi ampute olmuş. Bunların 5 binden fazlasının çocuk olduğu vurgulanıyor. Dernek olarak uzun yıllardır ortez ve protez üzerine insani yardım olarak yoğun çalışmalar yapıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de Gazze'de var olan sağlık merkezimizle beraber ortez, protez faaliyetimizi yürütmek." dedi.

Bu etkinlikle birlikte bu problemi gündeme getirerek halkın duyarlılığını artırmak istediklerini dile getiren Dede, şöyle devam etti:

"Bu anlamda toplanacak yardımla Gazze'de inşallah öncelikle çocuklar olmak üzere ortez, protez ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Protez ve ortezin, uzvunu kaybetmiş insanlar açısından kendi hayatına tekrar tutunmak gibi bir anlamı var. İnşallah buradaki kardeşlerimizin gayretiyle ve hayırseverlerin yapacağı desteklerle Gazze'deki birçok çocuğun ve insanın tekrar hayata tutunmasını sağlamaya çalışacağız."

Yavuz Dede, çocukların geleceği ve hafızayı temsil ettiğine işaret ederek, "Yaşadığımız dönemdeki tecrübeleri onlara ne kadar aktarabilirsek onlar da geleceklerini o kadar güzel kurgular. Dolayısıyla Gazze halkının sıkıntılarını çocuklarımıza aktarabilmemiz lazım. Hem onların gündemine gelmesi hem de büyüklerinden önce böyle bir yardım faaliyetine başlamış olmaları çok anlamlı. Bu da inşallah büyüklerine güzel bir örnek olur." ifadelerini kullandı.

"Sanatçıların bu işte öncülük yapması lazım"

Ressam Cemal Toy da Gazze'de yaşananların unutulmaması adına bir şeyler yapmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Ne desek boşuna. İsrail bildiğini okuyor. Bu etkinlik belki çocukların şuurlanmasına yardımcı olacak. ABD ve İsrail ortaklaşa çalışıyor. Filistinliler çoktan beri cehennemi yaşıyor ama bütün dünya sağır, görmüyor. Biz de çığlık resimleri yapıyoruz. Aslında bütün sanatçıların bu işin bayraktarı olması gerekiyor. Bizim nefesimiz çok gitmiyor bu kadar duyurabiliyoruz. Sanatçıların bu işte öncülük yapması lazım." görüşünü paylaştı.

" Filistin'deki çocuklara dünyanın yanında olduğunu bildirmek istiyorum"

Proje katılımcılarından 6. sınıf öğrencisi Zeynep Dila Engin ise sınıf arkadaşıyla bir proje geliştirdiklerini dile getirerek, "Projem aslında tam olarak proteze dayalı değildi. İlk başta sadece Filistinli çocuklar için satış yapıp, para desteğinde bulunacaktık. Sosyal medyada AID Uluslararası Doktorlar Derneğine rastladık. Onların yaptığı protez çalışmalarını görünce projem proteze yönelik olmaya başladı. Şu anda da diğer insanların desteğiyle büyümeye devam ediyor." dedi.

Engin, ilerideki amaçlarından birinin Gazze'deki bütün çocuklara ulaşıp onları da mutlu edebilmek olduğunu söyleyerek, "Aslında bu etkinliğin yapılma sebeplerinden en büyüğü farkındalık oluşturmak. Burada bulunan çocukların ve yetişkinlerin, sosyal medya ve haber kanallarının duyurularıyla insanların bu konuya dair daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Filistin'deki çocuklara dünyanın yanında olduğunu bildirmek istiyorum. Biz her zaman arkalarında olacağız." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında ortaya çıkan eserler, sanatçıların bağışlayacağı diğer eserlerle birlikte düzenlenecek müzayedeyle sanatseverlere sunulacak ve elde edilen gelirler Gazze'de protez hizmeti veren AID Uluslararası Doktorlar Derneğine bağışlanacak.