Sanatçılar, "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına destek oldu

Sanat dünyasından birçok isim, İstanbul'da bazı STK'ler tarafından düzenlenen " Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına destek verdi.

Üsküdar'daki Gastronomi Sokağı'nda ve ilçede bulunan 100'den fazla esnaf, dün elde ettiği geliri Gazze'ye bağışlayacak. Sanatçılar da Üsküdar esnafını ziyaret ederek kampanyaya destek oldu.

Yapımcı, yönetmen ve Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Nazif Tunç, AA muhabirine, bugün Gazze'ye karşı çarelerin tükenildiği sanılsa da dünyanın her tarafından zalimin zulmüne karşı bir ümmet fikrinin dirildiğini söyledi.

Tunç, son dönemde dünyadan Gazze'ye doğru sevgi, merhamet, şefkat ve haksızlığa karşı bir haykırışın gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Burada esnaf, halk kendi imkanlarıyla Gazze'deki çığlıklara derman olmaya çalışıyor. Aylardan bu yana yerde olan yüzümüzü yavaş yavaş kaldırmakla ilgili bir umut veriyor. İnsanlık tarihi boyunca bu zulümler hep gerçekleşti, belki de gerçekleşmeye devam edecek. Biz bu imtihanı nasıl vereceğiz, ona bakalım. İnşallah Gazze'de beklenen şafak çok yakın zamanda gerçekleşecek." dedi.

"Her daim Gazze halkıyla birlikteyiz"

Şair ve oyuncu Dursun Ali Erzincanlı da "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına insanların oldukça yoğun ilgi gösterdiğini aktararak, "Biz de bu niyetle buraya gelen insanlarla aynı atmosferi teneffüs etmek için sanatçı arkadaşlarımızla bir araya geldik. İnanıyorum ki Rabbü'l Alemin Gazze'deki soykırımı daha uzun sürdürmeyecektir." ifadesini kullandı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından Sumud Filosu'na katılanlarla gurur duyduğunu dile getiren Erzincanlı, şunları kaydetti:

"'Keşke ben de orada olsaydım.' diyorum. Her şeyde bir hayır vardır. Biz her daim Gazze halkıyla birlikteyiz. Biz diyoruz ki, 'Allah'ım Gazze halkına yapacağın yardıma bizi ve evlatlarımızı hizmetkar eyle. Gazze halkına, kullarına zulmeden zalimlerden de intikam alacaksan bizi ve evlatlarımızı intikamına memur eyle.' Sadece çekilen acılar yüreğimizi yakıyor ama Allah Azze ve Celle, her şeye kadirdir."

"Filistin, annelerin doğan çocuklarını ölümsüzlüğe hazırladığı kutsal belde"

Oyuncu Mürşid Ağa Bağ, herkesin fiili olarak Gazze adına harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben artık birey olarak 'Ne yapabilirim?' diye düşünmeye başladım. Dünyanın üzerinde hala Amerikan hikayelerinde olduğu gibi iyi polis, kötü polis hikayesi devam ediyor. Kamuoyunu birtakım haberlerle meşgul ediyorlar. Avrupa'da insanlar Gazze konusunda toplanıyorlar, hareket ediyorlar. Bizler de Müslümanlar olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmek zorundayız. Yoksa bir sonraki hamle, bizim üzerimize gelecek. Bizim çoktan yola çıkmamız gerekiyordu. Allah'ın emriyle bize verilen canın karşılığını verelim." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Onur Yenidünya, Filistin meselesinin insanlık üzerine vurulan kanlı bir mühür olduğuna işaret ederek, "Filistin, annelerin doğan çocuklarını ölümsüzlüğe hazırladığı kutsal belde. Kalben, ruhen sizin yanındayız. Siz her biriniz orada bir defa ölüyorsunuz. Biz burada her birinizle biner defa ölüyoruz. İnşallah hep beraber refaha çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Gönlümüz Filistin'de, Gazze'de"

Oyuncu Mustafa Şimşek, Gazze'deki soykırımın sözün bittiği bir yer olduğunu söyleyerek, "Toplum, birey olarak bir şeyler yapmalıyız. Ülkeler bir araya gelerek bir şey yapmalı. Şu anda biz de (bu kampanyaya destekle) bir şey yapıyoruz. Umarım bir yaraya merhem oluruz fakat bu yetmiyor." diye konuştu.

Mizah sanatçısı Recep Demirkaynak, Gazze'ye destek olmak adına uzun zaman sonra sanatçı arkadaşlarıyla Üsküdar'da bir araya geldiklerini anlatarak, "Dualarımız Filistin'e, inşallah yardımlarımız oraya ulaşır. İnşallah biz de Filistin'e ulaşırız, biz de oraya gireriz. O günü iple çekiyorum. Oradaki kardeşlerimize söylenecek çok fazla bir şey yok. O kadar güzel Müslümanca, mertçe bir tavır gösteriyorlar ki, o kadar güzel duruşları var ki biz ne söylesek boş. Gönlümüz Filistin'de, Gazze'de. İnşallah dualarımızla yanlarındayız. Fiilen de orada olmayı Allah bize nasip etsin." dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğrenci genç ressam Ceydanur Sarraç ise kampanya kapsamında Gazze adına resimlerini Üsküdar'da sergilediğini belirterek, "Herkes burada bir şeyler yapıyor. Ben de bir sanatçı olarak buraya katılmak istedim. Yaptığım eserler satıldı ve eserlerimde tamamıyla özgürlüğü yansıtmak istedim. Kubbetü's-Sahra eserini yaptım." şeklinde konuştu.

Sarraç, Gazze için gönülden savaş verdiklerini vurgulayarak, "Filistin özgür oluncaya dek emek vereceğiz ve bunun için sanatçılar olarak sanatımızı icra edeceğiz." görüşünü paylaştı.

Kampanyaya destek veren sanatçılar arasında Ali Nuri Türkoğlu, Celal Al, Ahmet Yenilmez ve Hasan Aycın da yer aldı.

"Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyası kapsamında Valide-i Cedid Camisi'nin avlusunda Gazze yararına kurulan Hayır Çarşısı, bugün ve yarın devam edecek.