Sanatçılar, Arnolfini'deki etkinliklere katılmama kararı aldı

Aralarında müzisyen, yazar, şair ve yapımcıların bulunduğu 1100'ün üzerinde sanatçı, Bristol Filistin Filmleri Festivali etkinliklerine ev sahipliği yapma kararından vazgeçen Arnolfini Uluslararası Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergi ve performanslarını gerçekleştirmeyeceklerini duyurdu.

İngiltere merkezli Artists for Palestine platformundan yapılan açıklamaya göre sanatçılar, meslektaşlarını Arnolfini'deki performanslarını askıya almaya çağıran bir mektuba imza attı.

Arnolfini'nin "Siyasi eylemlere sahne olacağı" iddiasıyla ev sahipliği yapacağı etkinlikleri iptal etmesiyle ilgili mektupta, "Bu durum geçen yıllarda endişe sebebi değildi. Merkezin açıldığı 1961 yılından bu yana hiçbir etkinlikte böyle bir endişe yoktu." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu mekanda birçok siyasi ve toplumsal konulu etkinliğin ücretsiz olarak düzenlendiği hatırlatılan mektupta, Rusya karşıtı bazı etkinliklerde elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya bağışlandığı da vurgulandı.

Kentte yaşayan 2 bin 300 sanatçı ve vatandaşın Arnolfini'den açıklama isteyen bir kampanyaya imza attığı da belirtilen mektupta, "Kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir mekanın Filistin filmleri ve şiir etkinliklerine sansür uygulaması sanat sektörü üzerindeki endişe verici baskı ve sansürü gösteren dikkat çekici bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Sanat merkezinin Filistinlilerin sesini kesmeye yönelik attığı adımların da insani olmadığı kaydedilen mektupta, Arnolfini'nin İngiltere kültür hayatı için önemli bir sanat merkezi olduğuna işaret edilerek, "Bu miras, otoriteryanizme, ırkçılığa ve sansüre kurban edilemez. Kültür kurumlarımızın demokratik işleyişine kim önem veriyorsa endişe duymalı." değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta sanatçılar Arnolfini yönetimi kararından geri dönene kadar burada yapılacak hiçbir etkinliğe katılmama ve işbirliği yapmama kararlılığının da altını çizdi.

Sanatçılar, meslektaşlarını da mektuba imza atarak kültür kurumları ve Arnolfini'ye tepkilerini dile getirmeye çağırdı.

Mektuba Massive Attack grubu üyesi Robert del Naja, Hortishead grubu üyesi Geoff Barrow gibi isimlerin bulunduğu 1100'ün üzerinde ressam, oyuncu, şair, yazar, tiyatrocu ve küratör imza attı.

İngiltere'de daha önce aralarında Charles Dance, Liam Cunningham ve Tilda Swinton gibi isimlerin bulunduğu 2 binin üzerinde sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yapmış, yine aralarında Olivia Coleman, Amiee Lou Wood ve Siobhan McSweeney gibi isimlerin bulunduğu 1300'den fazla sanatçı ise kültür-sanat sektöründe Filistinli sanatçılara yönelik uygulanan sansürü eleştiren mektuba imza atmıştı.