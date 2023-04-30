Sanatçılar 1 Mayıs mitingine çağrı yaptı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Sinema Emekçileri Sendikası'na (SİNE-SEN) üye sanatçılar, sosyal medya hesaplarında 1 Mayıs mitingine çağrı videoları yayınladı.

SİNE-SEN Genel Başkanı Mehmet Esen ile sendika üyesi sanatçılar Erkan Can, Füsun Demirel ve Altan Erkekli, bugün sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolarla DİSK'in yarın İstanbul'daki Maltepe Meydanı'nda yapacağı 1 Mayıs mitingi için sanatçılara ve yurttaşlara çağrıda bulundu.

"1 MAYIS'TA MALTEPE'DE OLACAĞIZ"

Mehmet Esen, "1 Mayıs; işçinin, emekçinin bayramında Maltepe'de olacağız. DİSK SİNE-SEN, sinema ve sahne emekçileri orada buluşalım. Yurdumun mutlu günleri için yeniden insanlarımıza ışık saçalım" dedi.

Erkan Can ise "1 Mayıs'ta bütün sanat grupları olarak Maltepe'deyiz. Yaşasın 1 Mayıs" diye konuştu.

Füsun Demirel, "1 Mayıs'ta SİNE-SEN kortejindeyiz. 1 Mayıs'ta tüm sinema emekçileri meydanlardayız. Hep birlikte, dayanışmayla" derken Altan Erkekli de "Emeğin bayramı 1 Mayıs'ta oyuncular sendikası ve SİNE-SEN ile Maltepe'de olacağız" mesajı verdi.