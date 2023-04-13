Sanatçı Yücel Arzen, AK Parti'nin seçim şarkısını besteledi

Söz ve müziği sanatçı Yücel Arzen'e ait "Söyle" isimli seçim şarkısı "AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı"nda yayınlandı.

Söz ve müziği sanatçı Yücel Arzen'e ait "Söyle" isimli seçim şarkısı "AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı"nda yayınlandı.

AK Parti'nin İstanbul 3. Bölgeden milletvekili adayı olan Arzen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eserde Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini anlattığını aktardı.

Arzen, çocuk ve gençlerin oluşturduğu dinamik koro eşliğinde seslendirilen eserin sözlerini yazarken, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden ve ünlü şairlerin yapıtlarından ilham aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdiği bölümün de yer aldığı şarkının sözleri şöyle:

"Ey Milletim! Umudunu yitirme! Korkma! Yıkılma sakın! Güneş doğdu üstümüze! Dağlar bahar! Gül açmış! Hadi kalk! Düştüğün o yerden! Kalbini hisset dinle!

Atıyorken nabzında…

Damarlarındaki akan o asil kanda!

İçinde dolu dizgin,

Dört nala koşan atlar…

Hatırla bu yurt senin, kahraman sendin; unutma!

Söyle delikanlım ah söyle bin yıllık hilali

Çılgın mavi gözleriyle Kuvva-yı Milliyeli

Hadi söyle kadınım sen söyle toprakta ellerimiz

Yeniden yükselsin Anadolum, tütsün ocağım, evimiz

Söyle delikanlım ah söyle evlad-ı fatihanı

Kim durduracak evelallah anasından hür doğanı

Vazgeçme kadınım el ele memleket aşkımızı

Yeniden söyleyelim hadi özgürlük şarkımız

Şafak yağmurları bak; uyan artık uykudan…

Doğdu üstümüze ay, sıyrıldı bulutlardan

Söyle Milletim! Umudunu yitirme…"