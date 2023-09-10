Sanatçı Yeni Şarkısıyla Müzikseverlerle Buluşuyor

Eserleriyle yıllardır gönüllere taht kuran sanatçı, son zamanlarda televizyon kariyerinde de büyük bir ivme yakaladı. Yeniden müzikseverlerle buluşmak istediğini de belirten Karlı, yeni heyecanının mutluluğunu yaşıyor.

Eserleriyle yıllardır gönüllere taht kuran sanatçı, son zamanlarda televizyon kariyerinde de büyük bir ivme yakaladı. Yeniden müzikseverlerle buluşmak istediğini de belirten Karlı, yeni heyecanının mutluluğunu yaşıyor.

"Yalan"ın söz ve müziği Zülfü Beyhan'a ait. Mix mastering Engin Ersoy, aranjede ise Mustafa Arapoğlu ve Mili B imzası bulunuyor.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin klip yönetmeni koltuğunda Enes Bilal Taşcı otururken, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland - Selim Seven bulunuyor.

Sanatçıya synthesizer, piyanoda Mili B, perküsyonda Şener Yolal, gitarda Sergen Güzelel eşlik ediyor.