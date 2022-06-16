Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı toprağa verildi

Önceki gün hayatını kaybeden ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün annesi, Türkiye'nin ilk kadın halk ozanı Şahsenem Akkaş, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

6 yıldan bu yana Alzheimer tedavisi gören ve solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yavuz Bingöl'ün 77 yaşındaki halk ozanı olan annesi Şahsenem Bacı son yolculuğuna uğurlandı. Şahsenem Akkaş'ın cenazesi, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde aynı adı taşıyan camide kılınan öğle namazının ardından Küçükköy Kabristanı'nda geçen yıl kanser hastalığına yenik düşen kızı Fatma Efsun Pul'un kabrinin yanı başına defnedildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan Yavuz Bingöl ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl'ün kardeşi Oğuzhan Bingöl, Türkiye'nin ilk kadın ozanı olan annesini yitirmekten duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Annem hayatı boyunca her türlü faşizme, kadın olmaya, Alevi olmaya, muhalif olmaya, sanatçı olmaya çalışan son derece mücadeleci bir insanı kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Arayan soran herkese, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimize kadar, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sağolsun herkes yakından ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aslında söylemek istediğim çok başka şeyler de var ama ağzımdan kırıcı sözler ve laflar çıkmasından korkuyorum. Ama önümüzdeki günler bu konuda yazılı bir açıklama yapacağım" dedi.

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl de, babaannesinin 6 yıldır Alzheimer hastası olduğunu hatırlatarak, "Bu süreçte bizi unutmuştu. Ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu. Ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam bir buçuk yıl önce vefat etmişti. Alzheimer olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi ama şimdi orada buluştular" diye konuştu.

Şahsenem Akkaş'ın cenazesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen cenaze nakil aracıyla İstanbul'dan Ayvalık'a getirildi. Törene Akkaş'ın ailesinin yanı sıra, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir ve Ayvalık'ta görev yapan daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

(Suat Salgın-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel