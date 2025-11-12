Haberler

Sanatçı Nurten Tezmen Kolçak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
İspanya'nın Valencia şehrinde hayatını kaybeden usta piyanist Nurten Tezmen Kolçak, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı. Sanat camiasının önemli isimleri, Kolçak'ın sanata katkılarını ve ilham veren kişiliğini konuştu.

İspanya'nın Valencia şehrindeki evinde 3 Kasım'da 84 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Nurten Tezmen Kolçak için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, ömrünü sanata adamış Kolçak'ı anmak üzere bir arada olduklarını belirterek, "İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) değerli baş korrepetitörlerinden, usta piyanist Nurten Tezmen Kolçak'ı saygı ve sevgiyle anıyor, son yolculuğuna uğurluyoruz. Sanat yaşamına çok genç yaşta başlayan Nurten Tezmen Kolçak, müziğe tutkusu, disiplini ve paylaşımcı ruhuyla her döneminde çevresine ilham vermiş bir sanatçıydı. Onun piyanosundan yükselen her nota, sadece bir ezgi değil, aynı zamanda bir anlayışın, emeğin ve sevginin yansımasıydı. Yarım asra yaklaşan sanat yaşamında, sayısız opera eserine hayat verirken piyanosu başında görev almış, bestecilerimizin en önemli yapıtlarının ses bulmasına katkıda bulunmuş, yüzlerce sanatçının sahneye hazırlanmasında görünmeyen ama en güçlü desteği vermiştir." şeklinde konuştu.

Kolçak'ın Devlet Opera ve Balesine kattığı bilgi, deneyim ve incelikli sanat anlayışıyla yalnızca bir korrepetitör değil, aynı zamanda bir yol gösterici, bir dost, bir öğretici olduğunu vurgulayan Sağtürk, "Onun çalıştırdığı her sanatçı, sadece bir eseri değil, müziğe adanmış bir yaşamın değerini de ondan öğrenmiş ve bugün de bu değeri yaşatmaya devam etmektedirler." diye konuştu.

Sanatçının cenazesi öğle vaktini müteakip Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nurten Tezmen Kolçak

Nurten Tezmen Kolçak 22 Mart 1941'de Ankara'da dünyaya geldi.

Piyano eğitimine İstanbul'da Ergican Saydam'ın öğrencisi olarak başladı.

Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünü kazanan sanatçı, konservatuvarda Fuat Türkay'ın öğrencisi oldu. İki yıl yatılı okuduğu Ankara Devlet Konservatuvarından, ailesinin isteği üzerine ayrılarak İstanbul'a dönen sanatçı, Nişantaşı Kız Lisesinde okumaya başladı.

Sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde, Ferdi Statzer'in öğrencisi olarak öğrenimine devam etti.

Muhittin Sadak yönetimindeki Şehir Korosuna koro sanatçısı olarak katılan sanatçı, koro çalışmaları esnasında, piyanist Teresa Hanım'ın rahatsızlanması üzerine gönüllü olarak piyano başına geçti.

17 yaşında korrepetitör oldu

Kolçak henüz 17 yaşındayken, şef Muhittin Sadak'ın talebi üzerine özel izinle, korrepetitör olarak kadroya alındı. Konservatuvardan mezun olduktan sonra Tepebaşı Şehir Operası'nda korrepetitör olarak çalışmaya başladı.

Doktor Cengiz Tezmen ile 1963'te evlenen sanatçının kızı 1964'te dünyaya geldi.

Nurten Tezmen Kolçak, 1966'da kazandığı burs ile gittiği Almanya'nın Stuttgart şehrindeki Musik Hochschule'de yüksek piyano eğitimini tamamladı.

Eşinin ani vefatı üzerine 1967'de İstanbul'a dönen sanatçı, İstanbul Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Belediye Konservatuvarında hoca ve korrepetitör olarak görev yapmaya başladı.

Aynı dönem Cemal Reşit Rey'in "Lüküs Hayat" ve "Yaygara 70 ve Uy Balon Dünya", Yalçın Tura'nın "Keşanlı Ali Destanı" müzikallerinin piyanistliğini üstlendi.

Sanatçı daha sonra İDOB'da korrepetitör olarak kadroya girdi. Sonraki senelerde baş korrepetitör ünvanı alan Kolçak, 2006'da yaklaşık 48 yıl emek verdiği görevinden, yaş sınırı sebebiyle emekliye ayrıldı.

Kariyeri boyunca ünlü besteciler Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ekrem Zeki Ün, Ferit Tüzün, Cenan Akın, Ali Darmar, Okan Demiriş ve Selman Ada ile çalışmalar yapan sanatçı, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan ve KKTC'de de sayısız konserde sahne aldı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
