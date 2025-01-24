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Sanatçı Menajeri Ayşe Barım Gözaltına Alındı

Sanatçı Menajeri Ayşe Barım Gözaltına Alındı
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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sanatçı menajeri Ayşe Barım'ın iş yerindeki aramalar tamamlandı. İlgili dijital materyallere ve evraklara el konuldu.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturma kapsamında iş yerinde yapılan aramalar tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine Barım hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barım'ın, Beşiktaş Levent'te bulunan iş yerinde yapılan aramalar tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde başlayan aramalarda, iş yerindeki dijital materyaller ve evraklar incelendi. Aramalar sırasında polis ekiplerine, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay ile savcı Furkan Kafalı da eşlik etti.

İncelemelerin ardından delil olarak değerlendirilen bazı dijital materyal ile evraklara el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ayşe Barım'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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