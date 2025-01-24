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Sanatçı Menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı Olayları Kapsamında Gözaltına Alındı

Sanatçı Menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı Olayları Kapsamında Gözaltına Alındı
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Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında yer aldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Barım'ın çeşitli sanatçılara bu olaylara katılmaları için yönlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheli Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan diğer soruşturma sürüyor. Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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