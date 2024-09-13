Sanatçı Korkut Sönmez'in 'Dönüş Bileti' sergisi Arthan'da açılıyor

Sanatçı Korkut Sönmez'in hazırladığı, Nuray Özler Yolcu'nun küratörlüğünü üstlendiği "Dönüş Bileti" sergisi, 28 Eylül'de Arthan'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, insanın doğayla kurduğu derin bağ ile bu bağdan doğan içsel arayışın somut ifadeleri inceleniyor.

Sönmez, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, heykellerinin, su ile yeryüzü arasındaki duruşun bir ifadesi oluğunu belirterek, "Sergideki heykellerin her birinin hür manifestoları olsa da ortak dili; bu acımasız gidişatta payı olan her vicdanın artık bir dönüş bileti ihtiyacına dem vurmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Heykellerinin, "Sanatçı derdi olandır." söylemine istinaden yıllar içinde demlendiğini kaydeden Sönmez, " Güncel, tarihsel kaygıların ve estetik anlayışımızın bu görkemli Mimar Sinan eseri tarihi Kurşunlu Han'da buluşması, heyecanımı üretimim kadar tetikledi. Pulitzer fotoğraf ödüllü Kevin Carter'e İthaf'tan, küresel sıkıntıların toplamına bir tepki olarak doğmuş 'Son Damla' isimli heykelime; izleyicilerin közlerine rüzgar sunmayı hedeflediğim bir sergi olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.