Sanatçı İbrahim Tatlıses kaldırıldığı hastanede şarkı söyledi
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İbrahim Tatlıses'in hastane odasında sevenlerine görüntülü mesaj göndermesi İbrahim Tatlıses'in hastanede şarkı söylerken çekilen görüntüsü MUĞLA - Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da içinde bulunduğu minibüsün karıştığı kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şarkı söyledi.
İbrahim Tatlıses'in hastane odasında sevenlerine görüntülü mesaj göndermesi
İbrahim Tatlıses'in hastanede şarkı söylerken çekilen görüntüsü MUĞLA - Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da içinde bulunduğu minibüsün karıştığı kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şarkı söyledi.
Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntüyle de sevenlerine ilgileri için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Polat Yağcı - Güncel