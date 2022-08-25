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Sanatçı İbrahim Tatlıses kaldırıldığı hastanede şarkı söyledi

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İbrahim Tatlıses'in hastane odasında sevenlerine görüntülü mesaj göndermesi İbrahim Tatlıses'in hastanede şarkı söylerken çekilen görüntüsü MUĞLA - Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da içinde bulunduğu minibüsün karıştığı kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şarkı söyledi.

İbrahim Tatlıses'in hastane odasında sevenlerine görüntülü mesaj göndermesi

İbrahim Tatlıses'in hastanede şarkı söylerken çekilen görüntüsü MUĞLA - Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da içinde bulunduğu minibüsün karıştığı kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şarkı söyledi.

Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntüyle de sevenlerine ilgileri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Polat Yağcı - Güncel

İbrahim Tatlıses Bodrum Güncel Haberler

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