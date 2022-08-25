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Son dakika haber | Sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı (2)

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Son dakika habere göre Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da geçirdiği kazada minibüste sıkıştı, ekipler sanatçıyı kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler minibüste sıkışan sanatçı İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

İbrahim Tatlıses Bodrum Güncel Haberler Son Dakika

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