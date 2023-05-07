Sanatçı Hülya Koçyiğit'ten sosyal medyadaki sahte paylaşıma ilişkin açıklama Açıklaması

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, adına sahte sosyal medya hesabı açılarak paylaşımlarda bulunulmasını kınadı.

Koçyiğit, yaptığı açıklamada, sadece Instagram hesabının bulunduğu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"5 Mayıs'ta Twitter'da adım ve resmim kullanılarak açılan hesap sahtedir. Bu hesapta paylaşılan hiçbir gönderi bana ait değildir. Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum. Kullandığım tek sosyal medya hesabı Instagram'dır."

Sanatçının adı kullanılarak açılan sahte hesaptan gerçeği yansıtmayan siyasi paylaşımlar yapılmıştı.