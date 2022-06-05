Sanatçı Funda Arar, Kırklareli'nde konser verdi - Haberler

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Sanatçı Funda Arar, Kırklareli'nde konser verdi

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Sanatçı Funda Arar, Kırklareli'nde konser verdi

Sanatçı Funda Arar, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi.

Sanatçı Funda Arar, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi.

Arar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı.

Konsere gelen vatandaşlar, zaman zaman Arar'ın şarkılarına eşlik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konserin ardından Arar'a çiçek verdi.

Festival, konser ile sona erdi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

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