Sanatçı Funda Arar, Kırklareli'nde konser verdi Sanatçı Funda Arar, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi. Sanatçı Funda Arar, "Kırklareli 29. Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali" kapsamında konser verdi. Arar, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda sahne aldı. Konsere gelen vatandaşlar, zaman zaman Arar'ın şarkılarına eşlik etti. Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, konserin ardından Arar'a çiçek verdi. Festival, konser ile sona erdi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sanatçı Funda Arar, Kırklareli'nde konser verdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.