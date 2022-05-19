Sanatçı Deniz Toprak Siirt'te konser verdi - Haberler

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Sanatçı Deniz Toprak Siirt'te konser verdi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Sanatçı Deniz Toprak Siirt'te konser verdi

Sanatçı Deniz Toprak, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt'te konser verdi.

Sanatçı Deniz Toprak, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt'te konser verdi.

Siirt Belediyesince Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde, Toprak, Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, Gençlik Festivali kapsamında üç gün sürecek etkinliklerle gençlere hoşça vakit geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Gençlik Haftası, Deniz Toprak, Konser, Siirt, Güncel, Haberler

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