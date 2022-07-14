Sanatçı Apolas Lermi: "Sahneleri Yasaklayıp Televizyonları Karartsanız da Bizi Bu Toprakların Kültürel Zenginliğinden Koparamazsınız" - Haberler

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Sanatçı Apolas Lermi: "Sahneleri Yasaklayıp Televizyonları Karartsanız da Bizi Bu Toprakların Kültürel Zenginliğinden Koparamazsınız"

ANKA - Güncel
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Sanatçı Apolas Lermi: 'Sahneleri Yasaklayıp Televizyonları Karartsanız da Bizi Bu Toprakların Kültürel Zenginliğinden Koparamazsınız'

Apolas Lermi ismiyle bilinen sanatçı Abdurrahman Lermi, 31 Temmuz’da Sakarya Akyazı, Acelle Yaylası’nda vereceği konserin iptal edildiğini açıkladı. Lermi, “Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler. Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz radyoyu kapattınız diye hiçbir şarkı yarım kalmaz” dedi.

Apolas Lermi ismiyle bilinen sanatçı Abdurrahman Lermi, 31 Temmuz'da Sakarya Akyazı, Acelle Yaylası'nda vereceği konserin iptal edildiğini açıkladı. Lermi, "Konserlerimi iptal ederek Türkiye'nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler. Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz radyoyu kapattınız diye hiçbir şarkı yarım kalmaz" dedi.

Sanatçı Abdurrahman Lermi, 31 Temmuz'da Sakarya Akyazı, Acelle Yaylası'nda vereceği konserin iptal edildiğini açıkladı. Lermi, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bir konser iptali daha! 31 Temmuz'da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası'ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edilmiştir. Konserlerimi iptal ederek Türkiye'nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler. Tüm sahneleri yasaklayıp tüm televizyonları karartsanız da bizi bu toprakların kültürel zenginliğinden koparamazsınız. İstediğimiz dilde şarkılar söylemeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz radyoyu kapattınız diye hiçbir şarkı yarım kalmaz. Yeni şarkılar yakında."

Lermi'nin son olarak nisan ayında Denizli ve İstanbul'daki konserleri iptal edilmişti.

ANKA / Güncel

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