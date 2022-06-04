Sanatçı Ali Kınık Hatay'da konser verdi - Haberler

Sanatçı Ali Kınık Hatay'da konser verdi Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından organize edilen konserde sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu. Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından organize edilen konserde sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu. 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen konserde ilk olarak Atilla Yılmaz ile İlyas Öztürk sahne aldı. Daha sonra sanatçı Ali Kınık, sevilen parçalarını Hataylı müzik severler için seslendirdi. Vatandaşlar da şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner, konserde sahne alan sanatçılara plaket takdim etti. Konsere Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcıları Timur Şaşmaz, Ömer Şanlı, Lütfü Nebioğlu ve Emre Yüksel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve vatandaşlar katıldı. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Güncel Haberler

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