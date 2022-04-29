Sanatçı Aleyna Dalveren'den yardıma muhtaç Müslüman coğrafyalara yardım eli - Haberler

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Sanatçı Aleyna Dalveren'den yardıma muhtaç Müslüman coğrafyalara yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sanatçı Aleyna Dalveren'den yardıma muhtaç Müslüman coğrafyalara yardım eliİSTANBUL Sanatçı Aleyna Dalveren, Afrika, Arakan, Afganistan, Suriye, Sudan, Bangladeş gibi yardıma muhtaç Müslüman coğrafyalarına yardım elini uzattı.

Sanatçı Aleyna Dalveren'den yardıma muhtaç Müslüman coğrafyalara yardım eli

İSTANBUL Sanatçı Aleyna Dalveren, Afrika, Arakan, Afganistan, Suriye, Sudan, Bangladeş gibi yardıma muhtaç Müslüman coğrafyalarına yardım elini uzattı. Dalveren, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi Müslümanlara iftar yemeği ve erzak yardımında bulundu.

Müzisyenlik ve oyunculuk yapan sanatçı Aleyna Dalveren, Ramazan ayında yardıma muhtaç Müslüman coğrafyalarına yardım elini uzattı. Dalveren, Afrika, Arakan, Afganistan, Suriye ve Sudan'a iftar yemeği ve erzak yardımında bulundu. Müslüman çocuklar Dalveren'in kendilerine gönderdiği iftar yemeği ve erzaklarla karınlarını doyurdu. Çocuklar erzak yardımı eden Dalveren'e teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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