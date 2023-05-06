Sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler vefat etti

Set tasarımcısı, sanat yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ziya Ülkenciler, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkenciler'in vefatını Sinema Emekçileri Sendikası, sosyal medya hesabından "Sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler'i kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadesiyle duyurdu.

Antalya'da 1947'de dünyaya gelen Ülkenciler, 1967'den bu yana yüksek öğrenimini yapmak için geldiğini İstanbul'da yaşamını sürdürdü.

Ülkenciler, 1976'da profesyonel tanıtım fotoğrafçılığına başladı. 1983'te Bilsak Fotoğraf Atölyesi'ni kurdu ve aynı atölyede fotoğraf dersleri verdi. 1984'de Taksim Sanat Galerisi'nde ilk resim sergisini açan Ülkenciler, 1986'da "Dilan" filmiyle sinemaya adım attı.

Atıf Yılmaz'ın "Asiye Nasıl Kurtulur", "Hayallerim Aşkım ve Sen" filmlerinin setinde görev alan Mustafa Ziya Ülkenciler, Odak Film'de çalışmalarını sürdürdü. Bir yandan da birçok gazete ve derginin sanat sayfalarına içerik hazırladı.

Ülkenciler, sanat hayatı boyunca birçok fotoğraf sergisine de imza attı. Sanat yönetmenliğine ise Sinan Çetin'in "Dublör" filmiyle başladı.