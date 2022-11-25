Sanat Yaratmada Çin Resim Tekniklerinden İlham Alan Hintli Kız

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de Gurmehar Singh, sanatçı Wang Yan'dan (ortada) Yangliuqing tahta baskılarının nasıl oluşturulacağını öğreniyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 25 Kasım (Xinhua) -- Gurmehar Singh, 1999'da beş yaşındayken ailesiyle birlikte Hindistan'dan Çin'e taşındı. Sonraki 23 yıl boyunca Beijing ve Tianjin gibi Çin şehirlerinde yaşadı ve eğitim gördü.

Resme büyük hayranlığı olan Singh, müzeleri ve sanat galerilerini ziyaret edip, zaman buldukça geleneksel Çin resminin birçok tekniğini öğrendi. Singh şimdi kendi sanat stüdyosunu işletiyor ve Tianjin'de resim dersleri veriyor. Çin'de geçirdiği yıllar, Singh'in resimlerinin tarzını derinden etkiledi.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de Gurmehar Singh, sanatçı Wang Yan'dan (sağda) Yangliuqing tahta baskılarının nasıl oluşturulacağını öğreniyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de Gurmehar Singh, sanatçı Liu Jie'den Yangliuqing tahta baskılarının nasıl oluşturulacağını öğreniyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de Gurmehar Singh, sanatçı Wang Yan'dan (sağda) Yangliuqing tahta baskılarının nasıl oluşturulacağını öğreniyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)

Gurmehar Singh ve annesi, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bulunan Singh'in evinde resimlerinden biri hakkında konuşuyor, 22 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)