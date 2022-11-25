Sanat Yaratmada Çin Resim Tekniklerinden İlham Alan Hintli Kız
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TİANJİN, 25 Kasım (Xinhua) -- Gurmehar Singh, 1999'da beş yaşındayken ailesiyle birlikte Hindistan'dan Çin'e taşındı.
TİANJİN, 25 Kasım (Xinhua) -- Gurmehar Singh, 1999'da beş yaşındayken ailesiyle birlikte Hindistan'dan Çin'e taşındı. Sonraki 23 yıl boyunca Beijing ve Tianjin gibi Çin şehirlerinde yaşadı ve eğitim gördü.
Resme büyük hayranlığı olan Singh, müzeleri ve sanat galerilerini ziyaret edip, zaman buldukça geleneksel Çin resminin birçok tekniğini öğrendi. Singh şimdi kendi sanat stüdyosunu işletiyor ve Tianjin'de resim dersleri veriyor. Çin'de geçirdiği yıllar, Singh'in resimlerinin tarzını derinden etkiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel