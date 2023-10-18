Sanat dünyasından isimlerin İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepkisi sürüyor

Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısına X ve Instagram hesaplarından tepki gösterdi.

Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısına X ve Instagram hesaplarından tepki gösterdi.

Sanatçı Tarkan, paylaşımında, "Dün İsrail'in Gazze'de bombaladığı hastanede masum sivilleri hedef alması, çocukları, kadınları öldürmesi kabul edilemez. Bu sadece bir savaş suçu değil, insanlık suçu ve utancıdır. Bu vahşetin, bu zulmün durdurulması için tüm dünya, tüm insanlık ayağa kalkmalı ve acilen harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." sözlerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkürler bu sağduyulu açıklama için. Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu, savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet."

"Daha kaç masumun can vermesi gerekiyor?"

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, "Gazze'de insanlar, dünyada insanlık ölüyor. Yüreklerimiz dayanmıyor. Bu zulme, bu vahşete dünyanın dur demesi için daha kaç masum sivilin can vermesi gerekiyor? Yazıklar olsun." sözleriyle saldırıya tepki gösterdi.

Oyuncu Reha Özcan, "Hiçbir savaşın tarafı olmam fakat hastane vuran, sivil halkı hedef haline getiren, nefreti yüzlerce yıl sürecek eylemi yapan gafil, medeniyetten nasibini almamış bu alçak çete elbette mağlup olacak. Barış, acil barış." paylaşımında bulundu.

Yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, "Hastanedeki masum insanların, çocukların hayatlarına son veren bu saldırıyı şiddetle kınıyor, insanlık adına utanç duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Nasıl kıydınız bu çocuklara"

Oyuncu Tuba Ünsal, saldırıdan bir süre önce hastanede çekilen ve bahçeyi temizleyen çocukları gösteren videoyu paylaşarak, "Nasıl kıydınız bu çocuklara? Hitler döneminde dünyanın geri kalanı nasıl susuyor derken, şu an aynı durum yaşanıyor. Bunu durdurmak için ne yapmalıyız? Elimizden ne geliyor? Acı, çaresizlik, yıkım..." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Şarkıcı Hadise, sivilleri öldürmenin, hastaneleri vurmanın bir savaş suçu ve katliam olduğunu belirtti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İnsan Hakları İzleme Örgütünün, dünya liderlerinin, bu vahşeti ve sivil yaşam kaybını önlemek için harekete geçmesi gerektiğine yönelik paylaşımına yer verdi.

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, paylaşımında " Dünya, Filistin'deki bu vahşete sessiz kaldığı için bu iğrenç suça ortak oluyor. İnsanın yüreği buna dayanamaz." ifadelerine yer verdi.

"Çocuklar ölürken dünya sessizce izliyor"

Hazal Kaya ve Gupse Özay, Filistinli bir doktorun acil yardım çağrısını ve vahşetin durdurulması isteğini paylaştı.

Oyuncu, senarist Gülse Birsel, hastane bombalamanın savaş suçu olduğunu vurgulayarak, şiddetin ve savaşın durdurulmasını istedi.

Oyuncu Rojda Demirer "Kalbim acıyor, dayanamıyorum artık", Hasibe Eren "StoptheWar", Salih Bademci "Civillians are not a target (Siviller hedef olamaz)", şarkıcı Ceylan Ertem "Çok üzülüyorum, söz bitti." ifadeleriyle saldırıya tepkilerini gösterdi.

Kanlı çocuk ayakkabısının fotoğrafını paylaşan senarist, oyuncu ve fotoğrafçı Ebru Ceylan, "Bütün bu katilleri, kötüleri yaratan ne? Onlara bu gücü bu nefreti veren?", Hilal Saral da "İnsanlık öldü. Çocuklar ölürken, hastane bombalanırken dünya sessizce izliyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncu İsmail Filiz, Ukrayna ve Filistin'de yaşanan savaşlarda iki ülkeye farklı tavır sergilendiğini gösteren bir çizime yer vererek, "Tüm dünya susmuş izliyor, yazıklar olsun." paylaşımı yaptı.

Klarnetçi Serkan Çağrı, Hitler ve Netanyahu'nun fotoğraflarını paylaşarak, "Hiçbir fark yok. Aynısı yaşanmıştı. Ne yazık ki şimdi de yaşatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Piyanist Büşra Kayıkçı, üzüntüsünü "Bu sabah kızımı okula hazırlarken parçalarının torbanın içinde olduğunu hayal ettim istemsiz. Sizin çocuklarınız, yeğenleriniz, kardeşleriniz yok mu?" sözleriyle dile getirdi.

Yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın yanı sıra Aras Bulut İynemli, Müge Boz, Necmi Yapıcı, Seda Bakan, Sibel Can, Ercan Saatçi ve Önder Açıkbaş, İsrail'in saldırısına tepki gösteren ünlüler arasında yer aldı.