Sanal sunucu teknolojileri KOBİ'lere maliyet avantajı sunuyor

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Şirketler verimlilik ve gelirlerini artırmak, yeni müşteri deneyimleri yaratmak için veri analitiğine başvuruyor. McKinsey'in yayımladığı güncel bir araştırma, 2025'e kadar şirketlerin birçoğunun iş süreçlerini optimize etmek için veri kullanacağına işaret ediyor. İşletmelerin veri tabanlı yapılaşmasının önemine dikkat çeken yazılım ve teknoloji şirketleri ise sanal sunucu teknolojilerinin KOBİ'ler için faydalarını değerlendiriyor.

Teknoloji gelişiyor, dijitalleşme ise hız kesmiyor. İş dünyasından birçok şirket gelir ve verimliliği artırmak, yeni müşteri deneyimleri yaratmak için veri analitiğine başvuruyor. McKinsey'in şirketlerin veri tabanlı yapılaşmasına dair gerçekleştirdiği 'The Data-Driven Enterprise of 2025' güncel bir araştırma, işletmelerin birçoğunun 2025'e kadar iş süreçlerini her yönden optimize etmek için veri kullanacağına işaret ediyor. İş süreçlerinde çeviklik kazanmak ve inovasyonu destekleyerek içgörüleri kolayca oluşturmak isteyen şirketler ise verilerini hızlı ve ölçeklenebilir hale getirecek farklı sunucu çözümlerine ihtiyaç duyuyor.

Sanal sunucu teknolojilerinin KOBİ'lerin iş süreçlerinde birçok fayda sağladığının altını çizen hosting.com.tr Kurucu Ortağı Fatih Gülsuyu, "Sunucularını işletme içinde çalıştıran KOBİ'ler, artan elektrik, işletme ve destek maliyeti, bakım ve onarım masrafları, yedek parça temini, kısıtlı internet erişimi ve doğru yapılandırılmayan servislerin eksik ve yavaş çalışması neticesinde oluşan mesai ve veri kayıpları gibi birçok zorlu engelle karşılaşıyor. Tam da bu noktada VDS sunucuları KOBİ'ler için hızlı ve ölçeklenebilir bir kaynak artırımı sağlıyor. Şirket içi sunucularda ölçeklendirme yapmak donanımsal açıdan maliyetleri yükseltirken, VDS (Virtual Dedicated Server) teknolojisiyle fiziksel sunucular üzerinde sanallaştırma yapmak, şirketlerin maliyet avantajı yakalamasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

KULLANICI BAŞINA LİSANSLAMA MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

VDS sunucularının özellikle KOBİ'ler için büyük bir avantaj sağladığını belirten Fatih Gülsuyu konuya dair, "2004'ten bu yana KOBİ'lere hizmet veriyoruz ve son dönemde görüyoruz ki küçük ve orta ölçekli işletmelerden VDS sunucularına gelen talepler her geçen gün artıyor. Çünkü VDS tamamen ihtiyaçlara göre yapılandırılabilir ve özel sunucularla sağlanan terminal veya kullanıcı başı lisanslama maliyetlerini düşürürken, verileri doğru işlemek için de kolaylık sağlıyor. hosting.com.tr olarak VDS Server hizmetimizde yetkinliklerimizi artırarak KOBİ'lere yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"KOBİ'LER YEDEKLEME VE SİBER GÜVENLİK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR"

Şirket içi sunucu kullananların yedeklemeden fidye saldırılarına kadar birçok sorunla karşılaştığını söyleyen Gülsuyu, "Verileri için şirket içi sunucuları kullanan işletmelerin karşılaştığı sorunların başında yedekleme ve siber saldırılar geliyor. Yedeklemenin periyodik olarak yapılmaması, verilerin kısmen ya da tamamen yok olmasına neden olabilirken, profesyonel bir ekip tarafından yapılandırılmayan bir sunucu da saldırılara her zaman açık oluyor. hosting.com.tr olarak bu noktada kamu kurumları, bankalar, sağlık ve enerji gibi önemli sektörlerde kullanılan sektör standardı EMC Storage sistemi ile %100 yedekli ve kesintisiz bir altyapı sunarak verilerin yedeklenmesini sağlıyor, kesinti olasılığını düşürerek donanımlardan biri arızalansa bile sistemin açık kalmasına olanak tanıyoruz. VDS sunucu hizmetimizdeki imaj yedeği özelliği ile de olası kullanıcı kusurlarından kaynaklanabilecek yazılım saldırılarına karşı güvence yaratıyoruz. hosting.com.tr olarak VDS Server hizmetimizde yetkinliklerimizi artırarak KOBİ'lere yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

