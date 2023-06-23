Sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayanlara operasyon

İstanbul merkezli 37 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayan 163 şüpheliden 33'ünün tutuklanması talep edildi. Şüphelilerin TikTok üzerinden çalıntı kredi kartları ve dolandırıcılık eylemleriyle örgütsel bir organizasyon içinde yer aldıkları belirlendi. Operasyonda, 11'i yurt dışında, 3'ü cezaevinde olan 39 firari şüpheli de aranıyor.

Sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik İstanbul merkezli 37 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 163 şüpheliden 33'ünün tutuklanması talep edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 163 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 67'si serbest bırakıldı, 67'si İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 33'ü ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanması, 34'ü ise adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, TikTok isimli sosyal medya platformu üzerinden şüpheli şahısların çalıntı, kopyalanmış kredi kartları ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen kredi kartları ile bazıları milyonlarca takipçiye sahip yayıncı diye tabir edilen kişilerle karşılıklı anlaşarak örgütsel bir organizasyon içinde yer aldıkları belirlendi.

Soruşturmada şüphelilerin, şiddete başvurdukları, yayın esnasında hediye gönderip suçtan elde ettikleri suç gelirine yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları ve on milyonları aşan genç takipçilerine zengin hayatlarını yansıtarak onları da yasa dışı hayatlarına teşvik ettikleri yönünde bilgiler edinildi.

Şüphelilerin bu eylemleriyle "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçunu işledikleri tespit edilen soruşturmada, belirlenen 215 şüpheliye ait 4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi. İncelemede, zanlılar arasında 1,2 milyar lira para akışı olduğu tespit edilirken, bahse konu paranın suçtan elde edilen gelir olduğu MASAK tarafından raporlandı.

Şüphelilere banka kartı temin ettiği belirlenen iki kişi tutuklandı

Soruşturma sürecinde ayrıca, teknik ve fiziki takip sonucunda hesap sahibi şüphelilere kart temin ettiği tespit edilen iki kişi, banka ve kredi kartlarını ATM cihazları içerisine deep insert (kopyalama cihazı) yerleştirme yöntemi kullanarak, kopyalama işlemi gerçekleştirdiği esnada suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Şüphelilere yönelik mal varlığı araştırmalarında 42'sine ait 1 villa, 38 daire, 6 iş yeri, 9 arsa, 38 araç, 14 şirkete ait ortaklık payları, 1700 banka hesabı ve tüm kripto varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

37 ilde, 163 kişi yakalandı

Soruşturmada İstanbul'da 26 ilçe olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak, Balıkesir, Elazığ, Kastamonu, Mersin, Ordu, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova'da 215 şüpheliyi yakalamaya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 162 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin verdiği bilgiler doğrultusunda kimlik bilgileri tespit edilen bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 163'e yükseldi.

???????Operasyonda, şüphelilerden 11'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 39 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suç delili olabileceği değerlendirilen 967 bin lira nakit para, 52 bin 300 dolar, 6 bin 750 avro ve 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 93 fişek, bir miktar extacy, esrar, metamfetamin, 184 cep telefonu, 152 sim kart, 8 hafıza kartı, 11 flaş bellek, 8 tablet, 37 dizüstü bilgisayar ve 28 hard disk ele geçirildi.