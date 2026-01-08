Haberler

Sermaye piyasasına yönelik sanal medyada yanıltıcı paylaşım yapanlara soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi veren sosyal medya hesapları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik sanal medyada yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sanal medya hesabında yapılan açıklamada, "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gerçek kimlik ve delil tespiti konusunda yazılı talimat verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor

Trump onu boşuna kaçırmamış! Toprağın altından neler çıktı neler
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün

Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Tartıştığı ağabeyini sokak ortasında bıçakladı; o anlar kamerada

Tartıştığı ağabeyini sokak ortasında bıçakladı
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare