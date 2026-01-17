Haberler

Sanal medyada tanıştığı genç kıza kripto para vaadiyle babasının adına kredi çektirdi, tutuklandı

Güncelleme:
Aksaray'da bir kişi, sanal medyada tanıştığı 16 yaşındaki gencin babası adına 1.5 milyon lira kredi çekerek dolandırıcılık yaptı. Süreç, babanın şikayeti üzerine ortaya çıktı ve şüpheli tutuklandı.

AKSARAY'da Mehmet Emin Gürbüz (26), sanal medyada tanıştığı M.G.'ye (16) kripto para yatırımı vaadiyle, babası adına 1 milyon 450 bin lira kredi çektirdi. M.G.'nin babasının şikayetçi olması üzerine yakalanan Gürbüz, tutuklandı.

Olay, 12 Ocak'ta meydana geldi. Mehmet Emirhan Gürbüz, sanal medyadan tanıştığı M.G.'ye kripto üzerinden kazanç vadedip para kazandırdığını ve isterse kendisine de para kazandırabileceğini, babasının hesaplarından kredi çekip kendisine vermesini istedi. Babasının banka şifrelerini bilen M.G., gece saatlerinde mobil bankacılıkla 4 farklı bankadan kredi çekti. M.G., şüphelinin verdiği hesaplara, çektiği yaklaşık 1 milyon 450 bin lirayı gönderdi.

4 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ

Durumu sabah fark eden babası, konuyu polis ekiplerine bildirip, şikayette bulundu. Ekipler, çarşamba günü Mehmet Emirhan Gürbüz'ü Hassas Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin bilgisayarında inceleme yapan polis ekipleri, aynı yöntemle 4 kişiyi daha dolandırdığını tespit etti. Gürbüz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
