Sanal Kumar Bağımlılığını Yenmeyi Başaran Genç, YEDAM ile Hayatını Değiştirdi

Aydın'da yaşayan M.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı danışmanlık sayesinde sanal kumar bağımlılığını hayatından çıkardı.

Sanal kumar oynamaya 6 yıl önce başlayan 28 yaşındaki M.K, başta bağımlılık olarak düşünmediği kumarda daha fazla vakit ve para harcadı.

M.K, kısa sürede bağımlılık haline gelen kumar nedeniyle bir miktar parasını kaybetti. Bağımlılığı sadece paraya mal olmayan genç, ailesi ve çevresiyle de sorunlar yaşadı, onlardan uzaklaştı.

İyice yalnızlaştığını fark eden genç, ailesinin yönlendirmesi ve kendisinin araştırmasıyla YEDAM'la tanıştı.

YEDAM'da 18 ay rehabilitasyon sürecine katılan M.K, bu sayede bağımlılıktan kurtuldu.

"Bağımlılıkla mücadele için bağımlı olduğunu kabul etmek gerek"

AA muhabirine açıklama yapan M.K, bağımlılıktan hiçbir zaman kurtulamayacağı yönünde umutsuzluğa düştüğünü ancak YEDAM'la bu endişesinin giderildiğini söyledi.

Kumara başlamasında duygusal boşluk kaynaklı öz güven eksikliğinin etkili olduğunu belirten M.K, "Sanki orada elde edeceğim bir kazançla yükselebileceğimi ve çevrede, toplumda daha değer görecek bir insan noktasına gelebileceğimi hissetmem dolayısıyla başlamış olduğum bir süreçti." dedi.

M.K, sanal kumarın hem maddi hem de manevi zararlarını yaşadığını ifade ederek, "Arkadaş ve sosyal çevrede arkadaşlarınızla ilişkiniz bozuluyor, onlara vakit ayıramıyorsunuz, görüş ayrılıkları yaşıyorsunuz. Sizi uyarsalar da göz ardı ediyorsunuz. Aile noktasına gelirsek zaten aileyi de görmüyorsunuz. Yani gününüz kumarla başlayıp kumarla bitiyor." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele başlatmak için önce kişinin "bağımlı" olduğunu kabul etmesi gerektiğini vurgulayan M.K, şunları söyledi:

"Bu seviyeye gelebileceğimi düşünmüyordum. Buradaki her bir çalışanın ilk günden bugüne kadar bize bir aile edasıyla yaklaşması, bizi sahiplenmesiyle temiz kalma sürecine girmeye başladık. Bu süreçte yere düştüğümüz, motivasyon kaybettiğimiz zamanlarda yine hocalarımızın destekleriyle, nasıl mücadele edebileceğimiz noktasında gösterdikleri önerilerle tekrardan ayağa kalktık. Sonrasında toplumsal, psikolojik ve topluma nasıl geri kazanılabileceğimiz konusunda da sosyal destekler de aldık."

M.K, bağımlılara kendilerine "Ben değişmek istiyor muyum? Hayata yeniden dönmek istiyor muyum?" sorularını sormalarını, bağımlılıktan kurtulma sürecinde çevreden yapılacak olumsuz yorumlara aldırış etmemelerini tavsiye etti.

YEDAM'da görevli uzman klinik psikolog Büşra Benli de tedavi süreçlerinde danışanların gösterdiği çaba ve azmin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Danışan M.K'nin psikoterapi görüşmelerinde zaman zaman zorlandığını belirten Benli, "Ancak kişi bu süreçten her zaman kendinden bir öncekine göre daha emin adımlarla ayağa kalktı çünkü buraya inancı tamdı. En önemli özellik zaten bu, kişinin kendine olan inancının tam olması. O değer çok yüksek." diye konuştu.

Benli, kumarın yanı sıra alkol, uyuşturucu, tütün ve internet bağımlılığı konusunda da ücretsiz psikolojik ve sosyal destek verdiklerini sözlerine ekledi.