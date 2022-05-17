Sanal gerçeklik oyunlarıyla Alzheimer'a karşı savaş! - Haberler

Son dönemde metaverse kavramı ile birlikte sanal gerçeklik kavramı oldukça popüler hale geldi. Birçok kişi ne olduğunu kavrayamamışken çoğu kişiye göre kaçınılmaz teknolojik zorunluluk olacak. Tüm bu bilinmezlik devam etse de büyük teknoloji şirketleri VR başlıklar için devasa bütçeler ayırdı. Öte yandan araştırmalar sanal gerçeklik başlıklarının bilinmeyen bir yönünü ortaya koyuyor. Böylece VR exergaming boyutları da genişliyor

Fiziksel aktivite ve beyin eğitimi içeren VR oyunlar, Alzheimer'ı geciktiriyor

Son dönemde oldukça popüler hale gelen sanal gerçeklik başlıkları, hiç kuşkusuz yeni bir alan oluşturuyor. Başlıkla birlikte yeni bir oyun dünyası oluşurken bilinmeyen bir özellik de beraberinde geliyor. Yapılan araştırmaya göre fiziksel aktivite ve beyin eğitimi içeren sanal başlık oyunları, Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları büyük ölçüde geciktirdiği ortaya çıktı.

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Yapılan araştırma VR başlıkla bazı oyunları oynamanın yaşlılardaki yaşam kalitesini artırdığını ortaya çıkardı. Belirli bazı oyunlar, yaşlılarda olduğu kadar normal yetişkinlerde de beyin aktivitesini belirli ölçüde arttırıyor. Öte yandan sanal gerçeklik terapileri, hali hazırda uygulanıyor.

VR exergaming nedir?

Son dönemde adını duyurmaya başlayan VR exergaming, sanal gerçeklik ile video oyunları birleştiriyor. Daha önce 2 boyutlu olarak da kullanılan bu yöntem, son yıllarda gelişen sanal gerçeklik kavramıyla birlikte 3 boyutlu hale geliyor. Öyle ki bu sayede gerçeklik algısının artması, beyin aktivitesini hızlandırıyor.

Sizce VR başlıklar ile birlikte sağlık sektörüne bazı yenilikler gelir mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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