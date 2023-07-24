Samsun'da sanal bahis oynayarak 500 bin lira para kaybeden bir kişi borçlarından dolayı simit fırınından 5 çuval susam çalınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanal bahiste para kaybedince hırsızlık yaptı

SAMSUN - Samsun'da sanal bahis oynayarak 500 bin lira para kaybeden bir kişi borçlarından dolayı simit fırınından 5 çuval susam çalınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir simit fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başla bir simitçide çalışan M.A. sanal bahis oynayınca borçlanarak zor durumda kaldı. Geceleyin başka bir simit fırınına balkondan giren M.A., 5 çuval dolusu susam çaldı. Piyasa değeri 12 bin lira olan susamları 8 bin liraya satan şahıs, Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.A., sanal bahis oynadığını ve yaklaşık 500 bin lira kaybedince hırsızlık yapmak zorunda kaldığını ve pişman olduğunu söyledi.