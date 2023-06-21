Sanal arkadaşlık sitesi dolandırıcılarına operasyon

Antalya'da polis, sanal arkadaşlık sitesi üzerinden kişileri, 'Konuştuğunuz kişi reşit değil' diyerek korkutup dava açmama karşılığı toplam 2 milyon 80 bin lira haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik 10 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'da polis, sanal arkadaşlık sitesi üzerinden kişileri, "Konuştuğunuz kişi reşit değil" diyerek korkutup dava açmama karşılığı toplam 2 milyon 80 bin lira haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik 10 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yaptı. Antalya merkezli 10 ili kapsayan, 'sazan sarmalı' olarak tabir edilen dolandırıcılık türüne yönelik operasyona, 'Yıldız' adı verildi. Dolandırıcılar, sanal ortamda arkadaşlık siteleri üzerinden görüşme yapan kişileri sözde avukat, savcı, görüşme yapan kızın babası gibi arayarak, görüşme yaptığı kızın reşit olmadığını ileri sürdü. Dolandırıcılar, bu kişilere sözde kız ile yapılan görüşmelerin kızın babası tarafından görülerek şikayetçi olunduğunu, kamu davası başlatılacağı ancak uzlaşma hakkının olduğunu söyledi. Para karşılığında dava açılmadan dosyanın kapanacağını söyleyerek bu kişileri korkutan dolandırıcılar, verilen IBAN numaralarına para yatırılmasını sağladı.

Yapılan soruşturmada 18 şüphelinin 17 eylemi sonrası toplam 2 milyon 80 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay, Batman, Adana, İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 10 kentte eş zamanlı operasyon yapıldı, olayla ilgili 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda laptop, cep telefonları, sim kartlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilenlerden 9'ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 4 şüpheli ise tutuklandı.