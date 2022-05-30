Sana ile Kahire arasında ilk uçak seferi çarşamba günü başlıyor - Haberler

Yemen'de İran destekli Husiler, 6 yıldan bu yana durdurulan Sana-Kahire arası ticari uçak seferlerinin çarşamba günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Husi hükümetinin Ulaştırma Bakanı Abdulvahhab el-Durra, Husilere bağlı Saba haber ajansına yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisi tarafından kendilerine, Sana ile Mısır'ın başkenti Kahire arasında ilk sivil ticari uçuşun gelecek çarşamba günü Yemen Hava Yolları tarafından gerçekleştirileceğini bildirildiğini kaydetti.

Açıklamada, BM'nin Yemen halkının sıkıntılarını hafifletmek ve hastaların hayatını kurtarmak amacıyla sivil ticari seferlerin artırılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Öte yandan Husilere bağlı medya organlarında geçen haberlere göre, Kahire, Husiler tarafından verilen sefer belgeleriyle gelen kişilerin karşılanmasını kabul etmiyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Kahire ile Sana arasında direk uçuşlara izin verildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın önderliğindeki Arap koalisyonu, Ağustos 2016'da askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle Husilerin kontrolündeki Sana havalimanını karşılıklı sivil uçuşlara kapatmıştı.

Ürdün'ün başkenti Amman ile Sana arasında karşılıklı uçak seferleri 16 Mayıs'ta başlamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Varılan ateşkesin en önemli şartlarından birinin de Sana havalimanının uçuşlara yeniden açılması olduğu kaydedilmişti.