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Sana'da Husiler, insanların dini ibadetlerine engel olmakla suçlanıyor

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Sana'da Husiler, insanların dini ibadetlerine engel olmakla suçlanıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Husilerin Sana'da insanlara dini ibadetlerini yerine getirmelerine engel oldukları suçlamasında bulundu.

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Husilerin Sana'da insanlara dini ibadetlerini yerine getirmelerine engel oldukları suçlamasında bulundu.

Merkezi Cenevre'de bulunan insan hakları örgütü tarafından yapılan açıklamada, Husilerin insanların dini ibadetlerini yerine getirmelerine kısıtlama getirmesinin kabul edilmez olduğu, din ve inanç özgürlüğüne dokunan tüm uygulamalardan derhal geri dönülmesi gerektiği belirtildi.

Yemen hükümeti de geçen hafta benzer bir suçlamayla Husiler'in kontrolleri altındaki bölgelerde insanların teravih namazlarını kılmalarına engel olduklarını açıklamıştı.

Zeydi mezhebine tabi olan Husilerin Teravih namazlarının cemaatle kılınmasının sünnete uygun olmadığı görüşünde oldukları biliniyor.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

İnsan Hakları, Teravih, Akdeniz, Euro, Güncel, Haberler

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