San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı - Haberler

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San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın terminali bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.

Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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