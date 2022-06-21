SAN FRANCİSCO - Golden State Warriors şampiyonluğu geçit töreniyle kutladı - Haberler

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SAN FRANCİSCO - Golden State Warriors şampiyonluğu geçit töreniyle kutladı

AA - Neal Raymond Waters - Güncel
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors takımı, şampiyonluğunu San Francisco'da geçit töreni düzenleyerek kutladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors takımı, şampiyonluğunu San Francisco'da geçit töreni düzenleyerek kutladı. Binlerce taraftar şampiyonluğu kutlamak için "Market Street" yolunda toplandı.

AA / Neal Raymond Waters - Güncel

Golden State Warriors Boston Celtics San Francisco Güncel Haberler

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