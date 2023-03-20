San Francisco'da Savaş Karşıtı Gösteri Düzenlendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde yüzlerce aktivist, savaş karşıtı gösteri düzenledi.

Savaş karşıtı göstericiler, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı körüklemekten vazgeçmesini, iki taraf arasında barış görüşmelerini teşvik etmesini, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü (NATO) feshetmesini ve askeri harcamaları azaltmasını talep etti.

SES 1 (İngilizce): MİCHAEL WONG, Savaş Gazileri Başkan Yardımcısı:

"Ukrayna'daki savaşın temel nedeni, ABD'nin dünyaya hakim olmak için Rusya'yla giriştiği mücadelede Ukrayna'yı bir vekil güç olarak kullanmasıdır. Biden, Rusya'nın güçsüzleşmesini istediğini söyledi. ABD'nin yapması gereken şey, dünyaya hakim olmaya çalışmaktan vazgeçmesi, tüm ulusları eşit olarak kabul etmesi, Ukrayna'ya silah göndermeyi bırakması ve bölgedeki tüm ulusların güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alan bir barış anlaşması için görüşmelerde bulunulması çağrısı yapmasıdır."

SES 2 (İngilizce): JULİE TAN, San Francisco'da Eski Savcı:

"Niçin Rusya'yı alaşağı etmek istiyoruz? Niçin barış görüşmelerinde bulunmuyoruz? Niçin Avrupa'ya kalıcı barış getirecek bir çözüm için çalışmıyoruz? Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana birçok karmaşa yaşadı ve Rusya ile diğer batılı ülkelerin arası açık. Amerika'nın müzakereler yoluyla barışın tesis edilmesinde büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyorum, ama bunun yerine yıkıma ve ölüme yol açan silahlar gönderiyoruz. Ülkemize, ülkeme bunu yapmaktan vazgeçmesini söylememiz gerekiyor. İşte bu yüzden barış çağrısı yapmak için bugün bu gösteriye, bu barış hareketine katılıyorum. Yapmamız gereken şey, hükümetimize bu politikayı sıfırlamasını, yabancı ülkelere müdahaleye son vermesini, renkli devrimler gerçekleştirmekten vazgeçmesini, Ukrayna'ya artık silah vermemesini, bize barışın temin edilmesini söylememiz gerekir. Barış olursa zenginlik ve diğer iyi şeyler arkasından gelecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri San Francisco'dan bildiriyor.(XHTV)